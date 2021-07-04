صالون التنسيقية يناقش استبدال الأراضي بين الوزارات لصالح مراكز الشباب

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقرر أن يقام في الخامسة مساء الإثنين المقبل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي، ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية، بشأن ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات، لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن، وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.