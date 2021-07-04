5 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ«اقتحام مركز شرطة العياط»

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في واقعة «اقتحام مركز شرطة العياط» يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه المتهمون في القضية، تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.