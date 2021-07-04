نقابة الموسيقيين تحاصر حمو بيكا بـ3 إجراءات.. تعرف عليها

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الأسبوعي، الاثنين 28 يونيو، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وبهذا القرار حاصرت نقابة المهن الموسيقية مغني المهرجانات حمو بيكا بـ 3 قرارات ضده مؤخرا، آخرها منعه من الغناء نهائيا، وتستعرض جريدة «الوطن» هذه القرارات في السطور التالية:

مخاطبة يوتيوب وفيس بوك

قال طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين في تصريحات له إن النقابة ستلاحق حمو بيكا ببلاغات رسمية حال اختراقه للقرار الصادر بمنعه من الغناء، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.

وأضاف أنه تمت بالفعل مخاطبة إدارة «يوتيوب» و«فيس بوك» لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربى المهرجانات فى إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم، لما يؤثر ذلك على الصالح العام حسب وصفه.

تحرير محاضر ضده

قامت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

كما حررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضى، بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذى استضاف الحفل، وحمل المحضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير 2020، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هندي رئيس لحنة العمل الذي أكد ان النقابة لن تتوانى عن تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

المنع من الغناء

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الأسبوعي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا، وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وأكدت النقابة منع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات، يأتي ذلك على الرغم من أن حمو بيكا خرج منذ يومين ووجه الشكر لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشأن انضمامه لشعبة المونولوج بنقابة المهن الموسيقية.