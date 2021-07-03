انهيار الفنان عصام كاريكا فور علمه برحيل الشاعر سمير زكي.. «فيديو»

دخل الفنان عصام كاريكا في نوبة بكاء شديدة وانهيار، عقب علمه بخبر وفاة الشاعر سمير زكي، الذي رحل عن دنيانا منذ قليل عن عمر ناهز 54 عاما.

عصام كاريكا عن سمير زكي: أطيب انسان

وقال كاريكا في فيديو له، إنه لم يجد الكلمات المناسبة التي يودع بها الراحل سوى البكاء والدعاء له، قائلا: «كان طيب أوي ثم دخل في مرحلة الانهيار».

سمير قدم للساحة الغنائية عددا ليس كبيرا من الأغنيات، وأبرزها «عالم تاني» للمطرب خالد سليم، و«امشي ورا كدبهم» للفنانة ديانا حداد، و«مهما حاولوا يغيروك» للنجم حميد الشاعري، و«يا اللي نسيت الغرام» للفنان محمد سعد في فيلم «بوحة».

وتقول كلمات أغنية «عالم تاني»:

سلام

مش زي الملايكة ولا فيك من البشر

ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر

مش زي الملايكة ولا فيك من البشر

ولا حاجة في ملامحك تشبه للقمر

جيت الدنيا إزاي؟ ومنين إنت جاي؟

جيت الدنيا إزاي (إزاي) ومنين إنت جاي؟

ومنين إنت جاي؟ آه

إنت أكيد من عالم تاني، من عالم تاني

كما تعاون خلال مسيرته، مع عدد من النجوم، منهم لطيفة التونسية وعصام كاريكا ومصطفى قمر وعبد الفتاح الجريني، وخالد عجاج وأحمد الشوكي.