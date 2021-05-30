وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يكرم أبطال الكاراتيه بنادي بنها

قام أمس السبت، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتكريم أبطال الكاراتيه في البطولة التي نظمتها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بمشاركة 130 لاعبا على مستوى المحافظة، والتي أقيمت بنادي بنها الرياضي.

فاز نادي بنها بالمركز الأول، والعبور بالمركز الثاني، ونادى سكك حديد أبو زعبل بالمركز الثالث، ومركز شباب شبلنجة بالمركز الرابع.

وأكد «الصبروط»، على أهمية تشجيع الأبطال وتكريمهم ليحققوا المزيد من النجاحات والبطولات التي تمثل المحافظة تمثيلا مشرفا، ولكي يكون هؤلاء الأبطال نموذجا وقدوة يحتذى بها لغيرهم من الأجيال القادمة.

كما أشار في كلمته للأبطال إلى ضرورة الجد والاجتهاد والالتزام في أداء التمرينات الرياضية، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية ليس على المستوى الرياضي فحسب، بل على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني أيضا.

جاءت البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، والكابتن أشرف سليمان، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي بنها وأمين الصندوق.

في وقت سابق نفذت مديرية الشباب والرياضة (إدارة الرياضة)، مشروع مهرجان تنس الطاولة للمرحلة الإعدادية بنين وبنات بمركز شباب كفر الجزار.

وأسفرت النتائج بالنسبة لفرق البنين حصول مركز شباب العبور «أ»، على المركز الأول، ومركز شباب قليوب المركز الثاني، والعبور «ب» المركز الثالث، وقلما المركز الرابع.

أما النتائج بالنسبة لفرق البنات، فحصد مركز شباب العبور على المركز الأول، وكفر عابد بطوخ ثانى، وإبراهيم بك بشبرا الخيمة ثالث، ومركز شباب المنيرة بالقناطر الخيرية على المركز الرابع.

ويأتى المشروع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الإخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة، سها سمير، وحسن الغيطاني، وسامية جمال.