«المهندسين» تناقش مقترحا بحصر المصانع والشركات لتوفير فرص عمل للخريجين

تناقش نقابة المهندسين مقترحا بعمل حصر لكل المصانع والشركات بالعناوين، وبعض البيانات المهمة وأنشطتها، لتوزع على خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وذلك لمساعدتهم في الحصول على وظيفة وتوفير فرص عمل.

وأوضح تقرير للنقابة، أن هذا المقترح الذي يهدف لتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة، قد يساهم أيضًا في الارتقاء بالمهنة، بجانب الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها شعب «المهندسين»، سواء عبر منصة زووم أو في قاعات النقابة العامة.

فرص عمل لقسم الاتصالات

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين، حاجة شركة القاهرة لأنظمة الاتصالات إلى مهندسين حديثي التخرج قسم اتصالات وقسم IT «ذكور»، على أن يتم التقدم للوظائف مع كتابة كود الإعلان عن طريق الدخول إلى الرابط الموجود في الإعلان وملء الاستمار.

وذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ التقدم للوظائف يتطلب ملئ الاستمارة مع كتابه كود الإعلان عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSdaPuoNByiOVn.https://adminlive.elwatannews.com/viewform

تطبيقات الصناعة الحديثة

وكانت آخر محاضرة نظمتها نقابة المهندسين تتعلق بموضوع «الصيانة التنبؤية في تطبيقات الصناعة الحديثة» وهي المحاضرة التي عقدتها شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عادل درويش، عبر تقنية Zoom، أمس الأول، التي تعد المحاضرة الرابعة عشرة 14 عبر تطبيق زووم، وحاضر فيها المهندس الاستشاري حسن الرمال.

تناولت المحاضرة الأساليب الحديثة في كل من تطبيق قياس وتحليل الاهتزازات، والآخر تكنولوجيا المسح الحراري، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، والثالث تكنولوجيا القياس والمسح باستخدام الموجات فوق الصوتية، و«تكنولوجيا تحليل الزيوت للماكينات واستخدامها في التنبؤ بالمشكلات والأعطال التي قد تحدث للماكينات والمعدات قبل فترة كبيرة من حدوثها»، ما له أبلغ الأثر على حماية المعدات والماكينات من التلف.

وشارك في المحاضرة الدكتور مهندس محمد اليماني، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندس محمد سليم، رئيس لجنة التدريب، والمهندس هشام الشافعي، رئيس جمعية المهندسين المصريين بالسعودية، والمهندس محمد عبدالمجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، والدكتورة منى أبو العز، الأستاذة بجامعة المنصورة، وعدد من المهندسين بمصر والخارج، إضافة إلى عدد من الطلبة والمهتمين بمجال الصيانة الميكانيكية.