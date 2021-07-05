رجاء الجداوي: «كل ثروتي الملابس التي استعنت بها في أدواري»

عام كامل مّر على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أنها ظلت تعاني من المرض خلال 40 يوماً، حاولت من خلالهم السيطرة عليه، إلا أن التقطت أنفاسها الأخيرة في يوم 5 يوليو 2021 .

وقدمت الفنانة رجاء الجداوي مشوارا فنيا حافلا بالإنجازات، والأعمال المتنوعة مابين السينما والدراما، وقد صرحت في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عن 3 حالات تقبل من خلالها الأدوار الفنية قائلة، «أقبل الأدوار فى ثلاث حالات، أولها أن يكون السيناريو قوياً، وقد أتنازل من أجله عن جزء من أجرى، ومن الممكن ألا يعجبنى دور ولكنى أوافق عليه للأجر العالى الذى سأحصل عليه».

وأضافت، «أقبل الدور فى حال أن أكون مفلسة»، مشيرة إلى أن كل ثروتها هى الملابس التى استعانت بها فى أدوارها، لأنها تعلم جيداً أن الجمهور يركز مع الفنانات وملابسهن.

تكريم اسم رجاء الجداوي في مهرجان الإسماعيلية

وقد كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في دورته الـ22 السابقة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، باعتبارها ابنة الإسماعيلية، وصاحبة تاريخ سينمائي مشرف.

وتسلمت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، درع تكريم والدتها ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر إلى وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وإدارة المهرجان، قائلة: «تكريم غالي أوي على قلبي وأنا وسط أهلها وحبايبها».

معلومات عن الفنانة رجاء الجداوي

كانت بداية رجاء الجداوي على شاشة السينما، من خلال فيلم «دعاء الكروان» المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربي طه حسين، أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر.

وكانت التجربة المهمة التالية في فيلم «إشاعة حب» مع عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني، وثم توالت أعمالها الفنية، منها «زائر الفجر»، و«ليتني ما عرفت الحب»، و«موعد على العشاء»، «بريق عينيك»، و«حدوتة مصرية»، و«أيام في الحلال»، و«الوحل»، و«ثمن الغربة»، و«العقرب»، و«البية البواب»، و«أنا مش معاهم»، و«بنات العم»، و«من 30 سنة»، و«سهر الليالي»، و«أنت عمري»، و«فيلم ثقافي»، و«تيمور وشفيقة».