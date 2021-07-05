حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهو بذلك يلهم الناس من حوله، ويؤثر في شخصياتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ومن المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع معاكس وقد تدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.