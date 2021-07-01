حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل استلام المناصب القيادية وتحمل المسئولية كاملة، وشخصيته جريئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.