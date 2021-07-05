حظك اليوم الاثنين 5-7-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعمل مولود برج الثور بجد دائمًا، إلا أنّه أيضًا يعاني من الكسل، كما أنّه في بعض الأحيان يواجه صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك إصرارا وتساعدك على التقدّم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ببرجك يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.