محافظ بني سويف يطمئن هاتفيا على استقرار الحالة الصحية لمُعلمة

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، اتصالاً هاتفياً بإحدى أعضاء لجنة تقدير درجات امتحانات التعليم الفني بالمحافظة، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية تم على إثرها نقلها لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى التخصصى بمدينة بني سويف، في لفتة طيبة.

واطمأن المحافظ خلال الاتصال على الوضع الصحي للمعلمة «المنتدبة من محافظة أسوان» والتي تعرضت لأزمة صحية مفاجئة عقب انتهاء عملها أمس، بلجنة تقدير درجات امتحانات التعليم الفني الذي يشرف على أعمال امتحانات محافظات (المنيا، الأقصر، أسوان).

كما طمأن الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى التخصصي، المحافظ على الحالة الصحية للمعلمة، وأنها قد أصيبت بشكل مفاجئ باختلال في ضربات القلب، وتم نقلها فورا للرعاية، وتقديم كل الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة حتى تماثلت للشفاء واستقرت حالتها الصحية، وأنه جارٍ متابعتها حتى تتعافى بشكل تام وخروجها من المستشفى.

من جهتها، أوضحت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فور تعرض عضوة لجنة تقدير الدرجات للأزمة تم التواصل مع المحافظ الدكتور محمدهاني غنيم، ووزارة التربية والتعليم، والذي تابع إجراءات تقديم كل أوجه الرعاية الطبية للحالة، بداية من استدعاء سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى التخصصي، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة قبل حجزها بقسم الرعاية المركزة حاليا، مشيرة إلى أنه قد التواصل مع الوزارة وإخطارها بالواقعة، وأنه تم التأكد على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وسرعة التعامل مع الحالة الصحية للمدرسة، فضلاً عن التواصل مع أسرتها لطمأنتهم على الوضع الصحي للحالة.