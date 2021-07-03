استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي لغير القادرات بالمجان في بني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المجهودات والأنشطة المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فضلًا عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لدعم ومساندة المرأة السويفية في المشاركة الفاعلة بمختلف المناحي وتأهيلها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، حيث إن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير أعده فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، حول جهود المجلس في تنفيذ مبادرة «بطاقتك حقوقك»، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصا على مساعدتهن في إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، إنه تم خلال شهر ونصف أي ما يقرب من «45 يومًا»، استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات، ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وغير القادرات بالمجان، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» التي ينفذها الفرع بقرى المحافظة مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي ظل التزام بالإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة كورونا،.

ولفتت إلى أن المجلس يتولى توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات، ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير،.مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها.