مواعيد استقبال المرضى بمستشفى الأحرار والزقازيق الجامعي

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عودة العمل بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق واستقبال جميع حالات الطوارئ والحوادث والتي قد تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرار العمل بمستشفيات القطاع الصحي والجامعي والتأمين الصحي طوال أيام الأسبوع وذلك لاستقبال الحالات المرضية وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار، والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق إسعاف الشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أنه سيتم تقسيم العمل بين مستشفيات القطاع الطبي لاستقبال حالات الطوارئ للتخصصات جراحة المخ والأعصاب - جراحة الأوعية الدموية - جراحة القلب والصدر وذلك بمستشفى الأحرار أيام (الأحد - الثلاثاء – الخميس)، وبمستشفى الجامعة أيام (السبت - الاثنين - الأربعاء)، وبمستشفى الزقازيق العام يوم (الجمعة).

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم مرفق الإسعاف بإخلاء حالات الحوادث لأقرب مستشفى طبقاً لطاقتها الاستعابية بعد التنسيق مع مديرية الصحة ومستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار.

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة داخل المحافظة لتوفير أوجه الرعايه الصحية والعلاجية للمرضى وتوفير أفضل الخدمات لهم.