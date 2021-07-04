محافظ الشرقية يأمر برفع الإشغالات أمام بحر مويس وتطوير الكورنيش

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم مدينة منيا القمح لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا التأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع هندسه الري ليصدر تعليماته للمهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بإعداد التصور الأمثل لتطوير كورنيش المدينة بدءا من كوبري هندسة الري وصولا لكوبري نادي المعلمين بطول كيلو متر، وبتكلفة مبدئية مليون جنيه، ليكون متنفسا ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في استعاده الطابع الحضاري والجمالي لها.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كل الإشغالات ومخلفات ناتج التطهير من على بحر مويس بنطاق المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع، وكذلك خلق محاور مرورية جديدة ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك فضلا عن إقامه متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية حملة لتنفيذ إزالة في المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5على مساحة 20 قيراطا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى جانب آخر شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة دون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 142 و67 لسنة 2020 لعقار مخالف بشارع النقراشي، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي سياق متصل شنت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارعي النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنية وشارع حلقة السمك، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.