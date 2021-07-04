انتهاء العمل بمستشفى تأمين بني سويف كعزل لمرضى كورونا

عاود مستشفى التأمين الصحي في بني سويف، العمل بشكل طبيعي في استقبال المرضى بالأقسام المختلفة، عقب انتهاء عملها كعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الإصابات بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة الماضية داخل المحافظة.

وشهدت محافظة بني سويف عودة مستشفيي الواسطى المركزي وسمسطا المركزي، للعمل بشكل طبيعي في الأقسام المختلفة، عقب انتهاء عملهما كعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الإصابات بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفق خطة المديرية للعودة للعمل بشكل طبيعي بطريقة تدريجية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتح، اليوم الأحد، وحدة قسطرة القلب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى التأمين الصحي بتكلفة تزيد على 15 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ وحدة القسطرة بعد افتتاحها بتكلفة 7.4 ملايين جنيه، وتم تجهيزها بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية، والتي ستسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المرضى، خاصة وأن المستشفى يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، حيث يقوم على تشغيل الوحدة أطباء من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بني سويف، تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين الفرع والكلية، في مجال تلبية احتياجات المستشفى من الأطباء من أعضاء هيئة التدريس، لا سيمًا في التخصصات غير المتوافرة، على مستوى عيادات التأمين الصحي في المحافظة.