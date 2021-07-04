عاجل.. «قناة السويس»: مغادرة السفينة «إيفر جيفين» الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة قناة السويس، منذ قليل، تحرك السفينة البنمية الجانحة يوم الأربعاء، ومغادرتها قناة السويس، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المالكة للسفينة.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الفريق أسامة ربيع سيوقع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN»، بحضور عدد من السفراء والشركاء الدوليين، الأربعاء المقبل، بمبنى المارينا الجديد شرق قناة السويس في تمام الـ11 صباحا.

ومن المفترض أن يتم تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع لإعلان تفاصيل التوقيع.

وكانت المستشارة إيمان زكي رئيس الدائرة الأولى الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، بعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي وأحمد رياض، أجلت اليوم نظر قضية السفينة الجانحة في قناة السويس لجلسة 11 يوليو المقبل.

واستمعت المحكمة إلي دفاع طلب الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، والذي طلب التأجيل لحين اكتمال التسوية مع هيئة قناة السويس.

واتفق خالد أبو بكر ممثل دفاع هيئة قناة السويس والمفوض من رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، برئاسة لجنة المفاوضات على طلب الشركة المالكة للتأجيل لوضع ما وصفه بالرتوش النهائية للتسوية.