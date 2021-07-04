تقديم موعد امتحانات أغسطس لطلاب الدبلومة الأمريكية.. تعرف على التعديل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تغيير موعد امتحانات شهر أغسطس «EST»، لجميع طلاب الدبلومات الأمريكية، لتقام في الجمعة والسبت (6 و7 أغسطس)، بدلا من (27 و28 أغسطس)، لإصدار الدرجات في الوقت المناسب لـ التنسيق للصف الـ12، موضحة أن آخر موعد للتسجيل هو الأربعاء 14 يوليو 2021.

وأضافت الوزارة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه يمكن للطلاب التسجيل للامتحان من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي يتم الإعلان عنها في هذا الشأن.

وزير التربية والتعليم يكشف تفاصيل امتحانات الدبلومة الأمريكية

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية، موضحا أنه سيتم السماح لطلاب الدبلومة الأمريكية في G11, 12 بال super matching بمساعدة وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن نظام الـsuper matching في الامتحانات، يعني أن الامتحانات تعقد بنظام «البابل شيت» في جميع المواد الدراسية، وجميع أسئلة الامتحان للمادة الواحدة، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة لطلاب الدبلومة الأميريكية تختلف تماما عن امتحانات الثانوية العامة للطلاب العاديين.

وأضاف «المصدر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الامتحانات تقيس مستوى معين لدى الطلاب، موضحا أنه يتم وضعها من قبل مؤسسات عالمية كبرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع عدد من الدول لتنظيم سير أعمال هذه الامتحانات خارج مصر.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي

وفي سياق منفصل، كان الدكتور طارق شوقي، أكد أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحا أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية، مؤكدا أنها تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ولا تشتمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لعقد الامتحانات، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الإجابة على الامتحانات ورقيا في البابل شيت فقط وغير مسموح بدخول اللجان الامتحانية بأي مذكرات خارجية غير الكتاب المدرسي.