خطوات التسجيل في دورة امتحان EST بعد مدها لطلاب الدبلومة الأمريكية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مدّ فترة التسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، وهو المؤهل الوحيد لدخول هذه الفئة من الطلاب لتنسيق الجامعات المصرية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التعليم، الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثالثة في دورة امتحان EST بعد مدها، ورابط التسجيل الخطوات الواجب اتباعها، وتكلفة الاختبار، في السطور التالية..

الموعد النهائي لتسجيل الدورة الثالثة من امتحان EST

ووفق بيان وزارة التعليم، جرى مدّ الموعد النهائي للتسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية حتى مساء الخميس 25 فبراير الحالي.

ويعقد الامتحان السبت 13 مارس المقبل، ويمكن للطلاب التسجيل في امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك.

رابط وخطوات التسجيل الدورة الثالثة من امتحان EST

ويمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل عبر الرابط الذي خصصته وزارة التعليم، بالتسجيل أو يمكن الدخول من هنـــا.

ويمكن التسجيل من خلال استيفاء البيانات اسم الطالب باللغة العربية والإنجليزية، وجنسية الطالب، واختيار نوع اثبات الهوية سواء بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، وتسجيل البريد الإلكتروني، وتحميل الصورة الشخصية للطالب، والعنوان.

تكلفة امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

وهناك نوعين من الامتحان EST كما يلي:

EST I - Without Essay - 2000 EGP.

EST I - With Essay - 2240 EGP.

تفاصيل امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 أشهر من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021، ولطلابG12 G11 وليس بأثر رجعي.

لن يعتد بامتحانات الـSAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

يسمح لطلاب 12 و11 Grades بـmatching أو matching super عبر نظم التقييم المختلفة.