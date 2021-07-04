افتتاح «جاليري بيكاسو إيست» بالتجمع الخامس للترويج للسياحة بالأقصر غدا

يعرض جاليري «بيكاسو إيست»، بالتجمع الخامس، نتاج الملتقى الفني، الذي أقيم بمدينة الأقصر للعام الثاني، بحضور 20 فنانا من مصر ودول العالم، ومن المقرر افتتاح المعرض غدا الإثنين في تمام الساعة الثانية عصرا، ويستمر حتي آخر شهر أغسطس المقبل.

ويساهم المعرض في الترويج لمدينة الأقصر باعتبارها متحفا مفتوحا في العالم يضم أهم وأكبر المعابد والأثار المصرية القديمة، وبذلك تعد من أهم المدن المطلة على نهر النيل، مما يعطيها خصوصية جمالية، وهذا ما يؤكد أهمية الترويج السياحي الثقافي لمدينة الأقصر.

والفنانون المشاركون في المعرض، هم: إبراهيم غزالة وأحمد شيحا، وسيروان بران، وسيد قنديل، وعبد الوهاب عبد المحسن، ومصطفى الفقي، وفتحي عفيفي، وإيمان عزت، وعلاء عوض، وصلاح المليجي، وعلاء أبو الحمد وأحمد سليم، وجورج بهجوري. ومن الفنانين الأجانب كل من: yulia zhukova ، olga matyash، polina ilyushkina valeriy ilyushkina، izabela uchm

جدير بالذكر، أن ملتقي الأقصر للفنون، أقيم في شهر مارس الماضي، ويستمر حتى شهر أبريل بمحافظة الأقصر.