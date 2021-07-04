الصحة تكشف حقيقة تحصيل مبالغ مالية مقابل لقاح كورونا: «التطعيم مجانا»

نفى مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دفع المواطنين مبالغ مالية مقابل أخذ لقاح جونسون أند جونسون بعد وصوله مصر، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة حتى الآن «مجانا» للمصرين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير لقاحات متنوعة خلال الفترة المقبلة للمسافرين للدول التي اشترطت التطعيم لدخولها.

جرعة واحدة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من بين هذه اللقاحات، لقاح جونسون أند جونسون، وهوعبارة عن جرعة واحدة ودرجة فعاليته تزيد عن 91% ، ويمكن حفظة في درجة حرارة عادية ونسبة الإصابة بالتجلطات نادرة تصل إلى 1 في المليون.

ومن جانبه، أشارت الوزارة في بيان سابق لها، أنه سيسمح لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بدخول البلاد، بشرط أن يكون مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، أو الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، موضحة أن اللقاحات المعتمدة من الجانبين هي: «سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا».

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين تحسبًا لأي موجة رابعة أو غيرها.

وطالبت الوزارة، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، وحال أخذ اللقاح يجب الحرص على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، إذ إنّ مناعة اللقاح لا تصل إلى 100%، لكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة.