باحث سياسي: مكان قاعدة جرجوب عبقري.. ومصر تمر باختبارات استراتيجية

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن مصر تنتقل بعد 7 سنوات من مرحلة السكون إلى مرحلة الردع المتوازن، مبينًا أن بناء الدول يجرى فيه البناء الاقتصادي والعسكري.

وأضاف «محي الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» اليوم الأحد، المذاع فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطىفى، أن البحر المتوسط كان يسيطر عليه الأسطول السادس الأمريكي وأعضاء حلف الأطلنطي عندما كان هناك صراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الدول انتقلت الآن من مرحلة الأحلاف إلى مرحلة الدولة القومية التي ترعى مصالحها.

وأكد الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن الدول كانت تقول أن منطقة الأحمر يحدث فيها تهديدات لمصالحها ولكن انتشار الأسطول المصري قلل من هذه الأعمال، وأصبحت مصر متوسطة القوى بمفهوم القوى العالمية، وهي الدولة القادرة على حماية مصالحها وتحقيق مبدأ ومفهوم الردع في إطار الإقليم.

وتابع الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي: «منذ ثورة يناير ونحن في اختبارات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي في المنطقة، فيوجد مشاكل في غرب وشمال إفريقيا وقلاقل سياسية شرق عند باب المندب والحرب في اليمن».

وواصل الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي: «اختيار 3 يوليو لافتتاح قاعدة جرجوب العسكرية قرب الحدود الليبي هو تخليد لذكرى تحرر مصر من فكرة التبعية السياسية واختصارها لصالح دول أخرى من خلال جماعة الإخوان في الحكم إلى فكرة أن تصبح مصر اللاعب الأساسي في محيطها الإقليمي والأمن القومي الذي يتعلق بالدول العربية، مكان القاعدة في منتهى العبقرية».

وذكر الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أنه يوجد حاليا إعادة توزيع للقوات المصرية في الجمهورية من خلال تشكيلات تعبوية تنفذ سياسات الردع والصد والهجوم دون الاعتماد على القدرات المركزية للدولة.