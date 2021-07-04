«للتصدي لكورونا».. لطيفة توجه رسالة للحكومة والشعب التونسي «فيديو»

وجهت الفنانة لطيفة، رسالة للحكومة والشعب التونسي، قائلة إن الوضع في تونس سيئ من ناحية الوضع الوبائي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معربة عن تمنياتها البالغة، بأن تتجاوز تونس هذه الجائحة، ويجري تعديل الوضع، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام».

وناشدت «لطيفة»، الشعب التونسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة حتى تنكشف الغمة، موجهة حديثها في الوقت ذاته، للحكومة التونسية والرئاسة التونسية، وكل من له سلطة في البلاد بضرورة توفير اللقاحات، وعلى المواطنين مساندة الحكومة في هذا الأمر.

وتابعت: «نعرف إن الدنيا سايبة، لكن نقول لو احنا وقفنا واستحملنا هتعدي الأزمة، نعرف الدنيا سايبة والدنيا الامتحانات، الوضع العمومي السياسي الاقتصادي مش جيد، ان شاء الله ربنا يعديها، قلبي معاكم ونتمنى منكم شوية صبر، ربي معانا ربي يحمي تونس».