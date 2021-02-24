لطيفة عن أغنيتها «الليل ليل»: مفاجأة 2021

قررت النجمة التونسية لطيفة تأجيل تصوير كليب أغنيتها الجديدة «الليل ليل» لعدة أيام، وذلك بسبب إصابة المصور بفيورس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثناء تواجدهم في الإمارات.

لطيفة تؤجل تصوير كليب أغنية «الليل ليل» بسبب إصابة المخرج بكورونا

قالت لطيفة لـ«الوطن» إن تصوير الكليب سيأخر عدة أيام، وذلك بسبب إصابة المصور بفيروس كورونا، مؤكدا على أن التصوير سينطلق عقب شفائه وقدرته على الحركة.

وأشارت لطيفة إلى أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهورها وتعدهم بأن تكون انطلاقة قوية لها في عام 2021.

لطيفة تظهر بلوك غجري في كليب أغنية «الليل ليل»

كانت لطيفة قد كشفت عن شكل الأغنية المبدئي في بداية العام الجاري حين ما غردت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلقت لطيفة على الصوره لها قائلة: «كل سنة وكل إخواتي وأصحابي في كل حتة في العالم بخير وسلام، عيد الميلاد المجيد، واستنوا كليب أغنيتي الجديدة (الليل ليل) قريب قوي».

وتعد أغنية «خليني» هي آخر الأغنيات التي طرحتها لطيفة، التي كتب كلماتها ياسين حمزاوي، ولحنها ووزعها أمين القلصي، وتقول كلماتها

خليني خليني

من ها العيشه يزيني

مابينك وبيني

ماعادش ثمه كلام

باللي تحكي زايد

ما بطّلت عوايد

هكّه ربّي رايد

ما يفيدش لملام

ماشي في بالك تهرب

كيف ما يحلالك

اهرب

كمّل في هبالك

واعمل اللي يواتيك

جاي تنسيني في اللّي

شافتّو عيني

انسى

كان تنسّيني

واسمع كلمه تبكّيك

جاي ترضّيني بكلمه

ما نسمع منّك كلمه

معاك انت وفات الحلمه

وخساره فيك

عمري اللّي معاك تعدّى

ماضي ونسيتو تعدّى

استنّيت وفات المدّه

وتوّه انخلّيك