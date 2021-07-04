«سمير غانم بيدعي لك بالشفاء».. دنيا وإيمي تُطمئنان دلال عبدالعزيز

ما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز تمكث فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة من أجل العلاج من تآكل رئتها التي تسبب فيها فيروس كورونا منذ ما يقرب من شهرين.

دلال عبدالعزيز رغم عدم قدرتها على التحدث لمدة طويلة وعدم القدرة على الحركة إلا أنها طيلة الوقت تسأل عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم، والذي منع الأطباء إبلاغها بوفاته.

علمت «الوطن» من المصادر الطبية التي تراعي دلال عبدالعزيز، أن ابنتيها وزوجيهما ينقلون لها رسائل من سمير غانم لكي يطمئنونها عليه فيقولون لها دوما إن «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنه يريدك بجواره لإحساسها بأنه ما زال على قيد الحياة، ولكن حالته الصحية غير جيدة».

دنيا سمير غانم: وصية والدنا هو حب الناس

وعبَّرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو، في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من المقرر أن تُكرم فيه، لكنها اعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقائها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

مسلسل «عالم موازي» كان من المفترض أن يكون من بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال.