باحث يشيد بـ«القرار»: الفيلم جسد طموحات الشعب المصري في 30 يونيو

قال عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن فيلم «القرار»، جسد طموحات الشعب المصري في 30 يونيو، الذي يسرد أحداث الثورة العظيمة، مشيرًا إلى أن مشاهد الفيلم، صورت أحداث نزول ملايين المصريين في الشوارع، للمطالبة بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، رافعين صور وشعارات «ارحل يا مرسي»، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، على شاشة «الحدث اليوم».

الشعب المصري سطر ملحمة وطنية تاريخية في 30 يونيو

وأضاف «قنديل»، أنه مضى 8 سنوات على يوم عظيم، يوم سطر فيه الشعب المصري ملحمة تاريخية، ومر 8 سنوات على ثورة الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية، «اللي بيقولوا على نفسهم الخلافة، 8 سنوات مرت على الكذب والتزييف والاستقطاب»، فالمصريين أدركوا أنهم «قاموا بعمل مصيبة كبيرة بعد وصول جماعة الإخوان للحكم»، وخرج الملايين من كل أبناء الشعب المصري في مختلف الميادين والشوارع، ليعبروا عن رفضهم للواقع الذي كانت تريده الجماعة الإرهابية.

الشعب انتفض على جماعة الإخوان في 30 يونيو للإطاحة بحكم مرسي

وتابع: «هذا الواقع الذي يقوم على العنف والدم، وسطر الشعب ملحمة وطنية فريدة، وعادت الروح للبلاد من جديد، بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية»، موضحًا أن ثورة 30 يونيو، انتفض فيها المواطنون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل الإطاحة بنظامها، وإعادة مصر إلى المسار الصحيح، ونفذ المصريون ملحمة تاريخية، تمثلت في احتشادهم في الشوارع والخروج بالملايين في الميادين، من أجل المطالبة برحيل الإخوان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

اكتشفنا قائد عظيم في ثورة 30 يونيو وهو الرئيس السيسي

وأوضح أنه في هذه الثورة، تم اكتشاف قائد عظيم، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع خارطة طريق؛ فلم يكتفي بذلك، بل أراد الشعب المصري أن يوضع له خارطة مستقبل، وكان على قدر المسؤولية، موضحًا أن ثورة 30 يونيو، ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد أنه عقب اندلاع ثورة 30 يونيو في 2013، والإطاحة بحكم الإخوان، دق خطر الإرهاب أجراس الحرب من جديد، وبات في شهور معدودة تلت الثورة من أخطر التحديات الأمنية التي تُهدد أمن واستقرار البلاد، وإطلاق شرارة الإرهاب الأسود بالتحريض المباشر على القتل والتخريب، ونجحت أجهزة الأمن في القضاء على عدد كبير من البؤر الإرهابية في القاهرة الكبرى والمحافظات وسيناء.