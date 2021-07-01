«حفظ ذاكرة الوطن».. إشادة واسعة بفيلم «القرار» على السوشيال ميديا

ردود أفعال واسعة مشيدة بالفيلم الوثائقي «القرار»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عرض أمس على شاشات القنوات الفضائية تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تطرق فيه الفيلم لبداية حكم الجماعة الإرهابية، وتأثير ذلك على المجتمع المصري، وخلق حالة من التجاذب والتوتر، وعدم الاستقرار التي سادت فترة حكم الجماعة.

عرض الفيلم شهادات لمواطنين كانوا شهود عيان على وقائع العنف التي حدثت خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى كتاب ومحاميين ونشطاء منهم الكاتب والمفكر إبراهيم عيسى، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة حاليا، ونسرين أسامة أنور عكاشة، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، وغيرهم.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، ردود أفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الفيلم، في السطور التالية:

وكتب الباحث السياسي جمال رائف، عبر حسابه على فيسبوك: «فيلم القرار عمل وثائقي عظيم أعاد إلى الأذهان الأحزان بعد أن محاها الإنجاز.. وتيرة العمل الجادة والسريعة للدولة وما تحققه من إعجاز حقيقي على الأرض خلال السبع سنوات الماضية جعلنا لا نريد أن نتذكر تلك الأيام السوداء حينما اختطفت جماعة الإخوان الإرهابية الوطن، ولكن في الحقيقة نحن في حاجة دائمة لنتذكر ونذكر الأجيال القادمة أننا اتخذنا القرار باسترداد الوطن وقراركم هو الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه.. شكرا لصناع القرار».

كما كتب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر حسابه الشخصي على تويتر: «القرار.. فيلم وثائقي رائع حفظ ذاكرة الوطن.. وذكرنا بأيام الإخوان السوداء، حينما يكون القرار إنحياز للوطن».

ونشر شاب يدعى عادل رفاعي صورة لتلفاز داخل أحد المقاهي يعرض فيلم «القرار»، معلقا عبر حسابه بتويتر: «مش عارف أنام أو أذاكر؟ لأ أنزل القهوة الفجر واتفرج على فيلم القرار، عيد ثورة مجيد»، وقالت لودي سميح: «فيلم القرار ده يخلينا نشكر ربنا كل يوم على يوم 30/6»، كما كتب باسم عبدالفتاح زكي: تحية وتقدير للزملاء والأصدقاء والأحباب صناع فيلم القرار يونيو 2021 روعة وإمتياز، نعم إنه المفكر الكبير إبراهيم عيسى».

وأضاف آخر يدعى محمد شحبة: « فيلم القرار خلى 8 سنوات من عمرنا يعدوا قصاد عينينا في ساعة.. بنفس المشاعر.. بنفس الذكريات.. بنفس التوتر.. وبنفس الفرحة.. وفي نهايته نفس إحساس كلمة (الحمد لله) اللي قلناها من قلوبنا ساعتها»، وقال شاب يدعى محمود فاتح: «فيلم القرار مهم جدا جدا جدا جدا تشوفوه علشان تعرفوا كويس اللي حصل قبل وأثناء وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وتفهموا كويس مين هي جماعة الإخوان الإرهابية وإزاي كانت هتدمر مصر».

وقالت متابعة على موقع تويتر باسم «بنت مصر»: «في فيلم القرار الراجل الطيب الأصيل اللي كان رايح للإخوان ياخد العلاج وحاطط صورة عبدالناصر على الجاكيت قاموا قالولوه مالكش علاج ومشوه لما شافوا الصورة اللي على الجاكيت والله بقيت أضحك وأبكي في نفس الوقت، كانت سنة سودة».