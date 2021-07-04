الوصول للبلاغ في 3 دقائق.. منظومة جديدة في الإسماعيلية لخدمات الطوارئ

دشن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، النموذج الإرشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ العامة المتطورة، ضمن محافظات المرحلة الثانية.

واجتمع «بشارة» مع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في مؤتمر موسع، لمناقشة الاستعدادات لتدشين النموذج الإرشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ العامة المتطورة بالمحافظة، ضمن محافظات المرحلة الثانية.

بشارة: تستهدف تقليل الحوادث والوصول السريع لمكان الحادث

وقال محافظ الإسماعيلية: إن الغرفة تهدف إلى ترشيد الأعباء المالية ودعم وتدقيق الاستثمارات وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث، لسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث، وحتى الوصول إلى المعدلات العالمية، وتتضمن المرحلة الثانية، محافظات «الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء».

وتضمن المؤتمر، شرح السيناريو العملي لبيان كيفية استيعاب الشبكة الوطنية للجهات المعنية الأخرى، والتعاون معهم لتقليل زمن الاستجابة، بالإضافة لعرض بيان عملي لحدوث حريق بأحد محطات الغاز، وتلقي البلاغ من أحد المواطنين وكيفية التواصل بين الشبكة الوطنية والجهات المعنية لسرعة احتواء الأزمة، حيث يتم تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال 3 دقائق.

بشارة: غرف عمليات مجهزة وسرعة في الاستجابة

واستعرض «بشارة» الموقف التنفيذي للنموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية مجهزة، لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية، وإتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

وتشمل المنظومة على موزع مهام اللاسلكي المطور CD، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية VC، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية IVS، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة CAD، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليًا برقم خدمات الطوارئ AlI، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، أصبح البلاغ مميكنا، يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات الأخرى، خلال جهاز التابلت أو شبكة لاسلكية.

وحضر المؤتمر قيادات إدارة إشارة التشغيل، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس هيئة الإسعاف، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارات الكهرباء والبترول والاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام، وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهات المعنية.

بشارة يوجه بضم المديريات الخدمية

وجه محافظ الإسماعيلية بضم عدد من المديريات الخدمية، كالتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، ودراسة إمكان ضم عناصر فنية للجهات المعنية بغرفة العمليات الموحدة، لتكون مجهزة على أعلى مستوى لتحقيق السيطرة المتكاملة والتعاون مع كل الأجهزة لسرعة احتواء الأزمات، مؤكدًا تكليل كل الجهود لتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أي أزمة موجودة في أي محافظة، وداعم رئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.