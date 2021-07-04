وزير الاتصالات: مصر قفزت 56 مركزا في الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق التحول الرقمي، لم يكن سهلا منذ سنوات قليلة، لأن قدرة الحاسبات على تخزين كم هائل من البيانات، وإجراء عمليات تحليل معقدة عليه، لم تكن مثلما الحال عليه في هذه الفترة، بسبب التقدم السريع في قدرة الحاسبات، وإمكانية استيعابها لحجم هائل من البيانات، ومن هنا ظهرت أهمية الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن مصر مهتمة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه، لمساعدتها في تخطي تحديات كثيرة في مجالات متعددة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية والبيئة.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «منذ عامين أجرينا مجموعة من السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما حقق قفزة جيدة جدا، في المؤشر العالمي لجاهزية مصر للذكاء الاصطناعي حيث قفزت 56 مركزا في عام واحد، من المركز 111 إلى المرتبة 55».

وأردف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «أطلقنا مبادرات طموحة وضخمة، لتدريب الشباب على مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودرجات تعمقها، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ويضم كل الهيئات والجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي، حيث عكف على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي حيث استعرضناها وأطلقها المجلس، كما أطلقنا منصة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي حيث تعرض كل المبادرات التي نجريها في مجال الذكاء الاصطناعي وكل الأنشطة التي تترأسها مصر، حيث تترأس مجموعة من الأنشطة في المحافل الدولية كاليونيسكو والاتحاد الأفريقي ومجلس وزراء الاتصالات العرب».