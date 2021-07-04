«مطبات» في طريق حمو بيكا إلى نقابة الموسيقيين: «مش معاه محو أمية»

يأمل مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنّ يُشارك في اختبارات الأصوات الجديدة، التي تعقدها نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، للحصول على عضويتها، وتقنين أوضاعه.

ومن جانبه، كشفت مصادر مُقربة من حمو بيكا، لـ«الوطن»، أنّ الأخير يواجه عراقيل كبيرة، تكاد تلفظه خارج نقابة المهن الموسيقية، لعلّ أبرزها يكمن في عدم إجادته للقراءة والكتابة، حيث لا يملك شهادة محو أمية، وهذا يُعد شرطًا أساسيًا للحاق بعضوية النقابة.

وكان حمو بيكا، قد قال للفنان هاني شاكر، في تصريحات تلفزيونية: «أحترم كل قوانينه، وكل اللي يقولي عليه هقول حاضر ونعم، ولغيت كل شغلي بعد قرار وقفي من النقابة».

نقابة الموسيقيين تمنع حمو بيكا وآخرين من الغناء

يُذكر أنّ مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الذي أصدره مجلس نقابة الموسيقيين، الأسبوع الماضي، بجانب حمو بيكا، كل من «مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة».

وكانت مصادر من داخل النقابة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

يذكر أنّ طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، شن هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط»، رغم قرار النقابة بمنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات، بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

وأضاف «مرتضى»، أنه لا يصح أن يقوم أحد لا ينتمي لنقابة الموسيقيين بالغناء، فنقابة المهن الموسيقية، مثلها مثل النقابات الأخرى، متسائلًا: «هل ينفع يكون فيه طبيب مش عضو نقابة أطباء، أو مهندس مش عضو نقابة المهندسين»، مستطردًا: «مطرب المهرجانات حمو بيكا، شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، الكلام ده ما حصلش».