حمو بيكا مهاجما الجمهور: «مش فاهمين حاجة وبلاش تخربوا الدنيا» (فيديو)

استنكر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الانتقادات التي تعرض لها خلال الساعات القليلة الماضية، عقب مُشاركته في حفل افتتاح أحد المطاعم بمدينة الإسكندرية، إذ اتهمه البعض بأنه لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: «بلاش تخربوا الدنيا على الفاضي وأنتم مش فاهمين أي حاجة، بلاش تتهموا حد من غير ما تفهموا في إيه أصلًا»، مؤكدًا أنه لم يُشارك في إحياء الحفل، بينما حضوره يرجع إلى رغبته في إدخال البهجة والفرحة على الحضور فقط.

حمو بيكا: أي حد يتمنى لي الشر حسبي الله ونعم الوكيل فيه

وأضاف: «أي حد يتمنى لي الشر حسبي الله ونعم الوكيل فيه، عشان عمري ما تمنيت لحد الشر.. عمري ما أذيت حد ولا جيت على حد ولا اتكلمت على حد، طول عمري عايش في حالي، كله جه عليا وقلت الحمد لله، طول ما أنا واقف ع رجلي بحمد ربنا، ويارب يخلي لي أمي، أنا مستور بدعواتها».

وناشد مؤدي المهرجانات، جمهوره، بقوله: «ياريت كل واحد يركز في مستقبله، مش كل حاجة تتطلعوا تخبطوا وترزعوا كفاية.. مش أي هري وخلاص.. ده ماكنش افتتاح المطعم بتاعي، لسه هفتح المطعم في شهر 9 الجاي».

وأعلن حمو بيكا، في وقت سابق، عن اتجاهه للاستثمار وتدشين أحد المشروعات، من خلال افتتاح مطعم وكافيه جديد في سموحة بالإسكندرية، وذلك عقب قرار المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء حتى يُكمل دراسته الموسيقية، ومن ثم يتقدم من جديد للنقابة.

وكتب«بيكا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الأيام الماضية، في أول تعليق له عقب صدور قرار وقفه عن ممارسة الغناء، «انتظرو افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية عاصمة ذيد، سموحة محور المحمودية».

يذكر أن مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في اجتماعه الأسبوعي، الأحد الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.