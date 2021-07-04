البحوث الفلكية تُعلن موعد عيد الأضحى فلكيا

حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى فلكيا، فستكون وقفة عرفات فلكيًا، يوم الإثنين 19 يوليو الجاري، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 20 يوليو 2021.

ووفقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت المقبل الذي يوافق 10 يوليو، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442هـ، فلكيًا يوم الأحد 11 يوليو.

تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 لموظفي الحكومة

وستكون إجازة عيد الأضحى 2021، للموظف الحكومي وموظفي القطاع الخاص، الموظف الحكومي سيحصل على 6 أيام إجازة على الأقل، حيث سيحصل على يوم وقفة عرفة الذي يصادف يوم الإثنين 19 يوليو 2021، ومن بعدها يحصل الموظف على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 20 و21 و22 و 23 على التوالي إجازات رسمية، أما موظفي القطاع الخاص فستكون الإجازة بحسب المنشور الذي سيصدر من وزارة القوى العاملة التى ستحدد الإجازة الرسمية للقطاع الخاص، حيث من المقرر أن يصدر المنشور خلال الأيام المقبلة.

يوليو 2021.. بريمو الإجازات

ويعرف شهر يوليو من العام الجاري بأنه «بريمو الإجازات»، كونه يعد الأكثر من حيث مناسبات الإجازة الرسمية، والعطلات الأسبوعية وصلت لـ16 يومًا، أولها كان يوم 1 يوليو بإجازة رسمية للذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ثم من يوم الإثنين 19 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو ستكون عطلة عيد الأضحى المبارك، وسيكون يوم الخميس 29 يوليو يوم الإجازة الرسمي ذكرى ثورة يوليو بدلا من الجمعة 23 يوليو الذي سيدخل ضمن أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.