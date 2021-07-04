«ربنا يشفيكي ويهون عليكي».. رسالة من دنيا سمير غانم لـ دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة دُنيا سمير غانم، صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مرسومة بالفحم، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع «انستجرام»، وعلقت «دُنيا»، على الصورة قائلة: «بحبك أوي يا مامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي».

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

مر أكثر من شهرين على دخول الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ إصابتها بفيروس كورونا في نهاية شهر أبريل الماضي، وتأثيرات الفيروس الشديدة عليها، ما أدى لتأثر رئتيها بشدة، ومضت الفنانة دلال عبد العزيز فترتها الأولى في المستشفى، غير قادرة على الحركة أو الكلام، وموضوعة على بعض أجهزة الأكسجين نظرًا لاحتياج الشديد إليه، لعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية.

دلال عبد العزيز لا تعرف نبأ وفاة سمير غانم حتى الآن

وبالرغم من أن تحليلات الفنانة دلال عبد العزيز، سلبية، إلا أن ذلك وفقا لرواية الأطباء ليس مؤثرا في شفائها الكامل، إذ أنها تحتاج لبعض الوقت حتى تعود رئتها للعمل بصورة طبيعية، وحتى الآن لا تعلم الفنانة دلال عبدالعزيز، بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، بناء على طلب أسرتها، التي نبهت على إدارة المستشفى عدم إبلاغها بالخبر حرصا على صحتها، فضلا عن منع التليفونات أو الوسائل الإعلامية عنها، كي لا يتسرب إليها الخبر.