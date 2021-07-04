الديهي: السيسي غير ملامح الاحتفالات.. «الإنجازات بديلة للأغاني الوطنية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في هذا العام مختلف تمامًا شكلًا ومضمونًا، فالرئيس عبد الفتاح السيسي غير من ثقافة الاحتفالات المصرية، ونقلنا من مربع الأغاني الوطنية والكلمات والمؤتمرات لمربع الافتتاحات والإنجازات، موضحًا أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، من ثمار وآثار ما قام به الشعب المصري في 30 يونيو.

الديهي يُشيد برؤية السيسي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «ten»، أن الأمس كان يوم امتزج فيه الكثير من الأحاسيس الوطنية بالفخر والوطنية والإيمان بالله وبالوطن وبأن من جد وجد، وبأن المخلصين في هذا الزمن رغم قلة عددهم إلا أنه تبقى أعمالهم، فما جرى بالأمس والعرض الرائع بالمناورة قادر 2021 خلال افتتاح قاعدة جرجوب البحرية هدية من الجيش المصري العظيم للشعب المصري، ويؤكد أننا أقويا لكننا حكماء، وأننا لدينا قوة تقودها الحكمة، فمصر دولة قوية يُقودها رئيس حكيم.

قاعدة 3 يوليو تهدف لتأمين المنطقة بالكامل

وأردف الإعلامي، أن إنشاء قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب تغيير نوعي وجو سياسي في منطقة شرق المتوسط بالكامل، يكمل قوس الدفاع عن مصر ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها، مؤكدًا أن قاعدة 3 يوليو لا تهدف لتأمين ليبيا وإنما لتأمين المنطقة بالكامل والتصدي لأي تهديد مباشر أو محتمل لمصر في منطقة شرق المتوسط أو عن طريق تسلل العناصر بالهجرة غير الشرعية.

نهر النيل سيستمر في الجريان سواء بمياهه أو بدمائنا

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قال في تصريح له، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط، كما أن السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال آميرو آلمو، زعم أن مصر والسودان يتمسكا باتفاقية مياه النيل التي وصفها بـ«الظالمة» لمنع بلاده من الاستفادة من الموارد، «لو تلاعبت إثيوبيا بمقدراتنا المائية سيستمر نهر النيل يجري إما بمياهنا أو بدمائنا كشعب مصري وسوداني».