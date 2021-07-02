سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة.. استقرار لليوم الثالث على التوالي

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات، اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو، وكذلك باقي أعيرة المعدن الأصفر في محلات الصاغة، ويأتي هذا الثبات في الأسعار لليوم الثالث على التوالي، حيث استقرت الأسعار منذ الأربعاء الماضي الموافق 30 يونيو.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وسعر جرام الذهب عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وكيلو الذهب، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، اليوم الخميس بين 883 إلى 886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الخميس، بين 773 إلى 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الخميس بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية اليوم الخميس، بين 6184 إلى 6200 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 883.184 إلى 885.714 جنيه.

وعالما.. الذهب يصعد بفعل مخاوف من سلالة دلتا

وعلى المستوى العالمي، صعد الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس الموافق 1 يوليو 0.4% إلى 1776.40 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1776.50 دولار، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميركية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

أسعار المعادن الأخرى

وعن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة 0.4% إلى 26.22 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 1% إلى 2751.5 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1073.5 دولار.