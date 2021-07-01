استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات اليومية.. وعيار 24 يسجل 886 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 1 يوليو في ختام التعاملات، ليثبت السعر عند نفس النقطة، تزامنًا مع اللحظات الأخيرة مع إغلاق بورصة لندن لتداول أوراق المال، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس القيمة، منذ معاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 883 إلى 886 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 773 إلى 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6184 إلى 6200 جنيه.

وكان الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.

رصيد الذهب والاحتياطي الأجنبي لمصر

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبًا؛ حيث ارتفع من 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي.