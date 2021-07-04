مديرة جمعية «أطفال ضمور العضلات الشوكي» عن قرار الرئيس: «بشرة خير»

قالت آية زويد، مديرة جمعية «أطفال ضمور العضلات الشوكي» تحت التأسيس، والدة الطفلة «ليلى» المصابة بضمور العضلات الشوكي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل الدولة تكلفة علاج مرضى ضمور العضلات من الأطفال حديثي الولادة، كان بمثابة «بشرة الخير» بالنسبة لنا، وتسبب في مشاعر فياضة من السعادة غير الطبيعية.

وأضافت «زويد»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه صاحب ذلك بعض من تضارب ردود الأفعال لديهم، وتساؤلات حول هل يقتصر العلاج على الأطفال المصابين الذين لا يتجاوز عمرهم العامين فقط؟ حتى خرجت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وصرحت بأنه يتم دراسة توفير العلاج لمن هم فوق العامين أيضا.

وأشارت والدة الطفلة المصابة بضمور العضلات الشوكي، إلى أن 80% من الحالات المصابة بضمور العضلات في مصر يتخطى عمرهم حاجز العامين، معربة أنها تتمنى أن تعمل الدولة أيضا على توفير العلاج لكل هؤلاء.

وتابعت: «دول ناس بقالهم سنين في المعاناة دي، وعايزين العلاجات بتاعتهم تدخل البلد»، موضحة أن توفير خيارات العلاج أمر في مصلحة الدولة والمرضى، حتى لا يحتكر البعض دواءً بعينه في السوق المحلية.

وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الصحة، أن يتم تسجيل باقي العلاجات الخاصة بهذا المرض، وأن تبدأ عملية تنفيذ خطة العلاج سريعا، حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونساعد في تخفيض نسبة الوفيات الخاصة بهذا المرض في مصر، متمنية أن يتم الانتهاء من هذا المرض في مصر قريبا.