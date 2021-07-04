«الوزراء»: البدء في استخدام لقاح كورونا المصنع محليا خلال 6 أسابيع

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا عديدة من أجل توطين صناعة اللقاحات في مصر، كما تُركز الدولة خلال الفترة الحالية على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، حيث سيتم البدء في استخدام اللقاح المنتج محليًا خلال 6 أسابيع، كما أنه لم يتم رصد أي حالات لتحور فيروس كورونا داخل مصر، سواء «دلتا» أو سلالات أخرى، وسيتم إخضاع القادمين من الدول التي بها تحورات خطيرة لكورونا في المطارات لاختبار «pcr».

قرارات التخفيف التي اتخذت اليوم تعكس تحسن الوضع الوبائي

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرارات التخفيف التي اتُخذت اليوم تعكس تحسن الوضع الوبائي، الذي انعكس على مستشفيات العزل، مشيرا إلى انخفاض عدد أجهزة التنفس الصناعي المخصصة لعلاج مصابي كورونا إلى 18%، فضلا عن انخفاض نسبة إشغال الأسرّة إلى 10%، و28% للرعاية المركزة.

مصر بها أربع أنواع من اللقاحات ضد كورونا

وأردف المستشار نادر سعد، أن التوسع في تلقيح المواطنين، ساهم في تحسن الوضع الإيجابي، لكن هذا لا يعني انتهاء جائحة كورونا، كما لم يتم رصد أي تحورات أو طفرات من فيروس كورونا في مصر، وذلك بعد أخذ عينات عشوائية من المصابين، كما أن هناك 4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا في مصر خلال الوقت الراهن، وهي «سينوفارم وسينوفاك وأسترازينيكا»، إضافة إلى اللقاح الروسي، الذي وصلت منه 200 ألف جرعة حتى الآن.