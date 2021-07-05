آخر موعد لتلقي طلبات التحويل من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر مد مهلة السماح بتقديم المواطنين أصحاب ممن تدخل لديهم الطاقة الكهربائية بـ «نظام الممارسة»، ليقدموا طلبات تركيب عدادات كودية حتى نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن التقديم سيكون متاحاً حتى يوم 31 يوليو الجاري عبر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية».

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كودي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الكهرباء والطاقة على مدار الساعة.

خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كودي

- قم بالدخول على موقع القابضة للكهرباء من هنــــــــا.

- بعد ذلك قم باختيار منصة الخدمات الموحدة.

- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول، إذا كنت قم بتسجيل حسابك من قبل، أو قم بإضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- سيتم تحويلك إلى الصفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

- قم بالضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- قم بالضغط على طلب جديد وتسجيل بياناتك مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك قم بإدخال نوع العداد المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب عليك إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- قم بالضغط على إرسال الطلب لتسجيله، ثم يظهر لك رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصلك الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.

المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد، وهي كالتالي:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.