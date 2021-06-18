آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تلقي طلبات تقدم المواطنين للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بعد 12 يومًا، بعدما قررت الوزارة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التحويل يوم 7 أبريل الماضي؛ لتنتهي نهاية الشهر الجاري، للتيسير على المواطنين ولإتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية

مليون و450 ألف طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة الي تركيب عدادات كوديه للمباني المخالفة والعشوائية بلغ مليونا و450 ألف طلب حتى أمس.

استمرار تلقي طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية بالعشوائيات حتى نهاية الشهر الجاري

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المنصة الإلكترونية بدأت في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي أي ما يقرب من 353 يومًا حتى الآن، لافتًا إلى استمرار المنصة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية بالعشوائيات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

خطوات تقديم طلب تركيب العداد الكودي

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية خطوات دخول المواطن على المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء للتقديم بطلب تركيب العداد الكودي وهي كالتالي؛

رابط المنصة لخدمات الكهرباء

- يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هـنــــا.

- تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

- الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على جديد أو الدخول، واستيفاء البيانات الآتية:

- الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

- سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ثم الضغط على إرسال الطلب.

- إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

- أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.