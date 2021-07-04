الكهرباء تعلن مواصفات المشترك الكهربائي الآمن للمنازل

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان له «اليوم» بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك.

معايير اختيار المشترك لضمان الحفاظ على أمانك

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 8 خطوات يجب أن يتبعها المستهلك لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرته وهي كالآتي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل أوتوماتيكيا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكرويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء «حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه».

كيف تحافظ علي حياتك من خطر الكهرباء

وكشف الجهاز عن 7 عادات خاطئة تعرض حياة المواطن للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظًا على سلامة المواطنين وهى كالآتي:

- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

- عدم التأكد دائمًا بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.