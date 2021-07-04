«الوزراء»: وصول 20 مليون جرعة من لقاح «جونسون» الأمريكي خلال شهرين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح الأمريكي جونسون أند جونسون، سيدخل مصر خلال الفترة المقبلة، ونترقب وصول 20 مليون جرعة من هذا اللقاح خلال شهرين من الآن، وهو يتكون من جرعة واحدة فقط. كما ذكر أنه تم تصنيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» بشكل كامل حتى الآن، ويبدأ توزيع اللقاح محليًا اعتبارا من أول أغسطس المقبل بعد إجراء هيئة الدواء الاختبارات اللازمة.

4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادة في عدد السائحين في يونيو بنسبة 15% ليصل عددهم إلى 600 ألف سائح، مشددا على موازنة الحكومة بين حرصها على زيادة عدد السائحين ومراعاة الإجراءات الاحترازية، متوقعا زيادة عدد السائحين خلال فصل الصيف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك 4.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد «كوفيد19».

المواطن ليس مطالبت بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لابد من ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وعدم التخلي عنها خلال الفترة الحالية، كما أن المواطن ليس مطالبا بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، مثل بعض الدول، لكن أننا نُلزم الجميع بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى فترة نجاح في التعامل مع كورونا.

لسه بدري علشان نقول أن الكمامات لا داعي لها

وعن إمكانية التخلي عن الكمامات خلال الفترة المقبلة، قال: «لسه بدري علشان نقول إن الكمامات لا داعي لها»، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في المحافظة على ما وصلنا إليه الآن.