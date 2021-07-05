رحلة سفر وإجازة 5 أيام.. كيف أقنعت بسمة وهبة والدها بتلقي لقاح كورونا؟

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل تغيبها عن تقديم برنامجها «90 دقيقة»، خلال الفترة الماضية، فذكرت أنها تغيبت عن تقديم البرنامج بسبب قلق والدها من تناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد «كوفيد19»، وهي تعتبر بذلك غيابها جاء بدافع إنساني، حيث أصرت على قيام والدها بتناول الجرعة الثانية من اللقاح.

بسمة وهبة: والدي كان قلقا من تناول الجرعة الثانية للقاح كورونا

وأضافت «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المصري أفندي»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن والدها رفض تناول الجرعة الثانية، رغم أنه يقيم في المملكة العربية السعودية، فبعد أن حصل حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كان قلقًا من تعاطى الجرعة الثانية من اللقاح، مما دفعها للسفر وتشجيعه على استكمال الجرعتين.

وهبة: سافرت السعودية من أجل تشجيع والدي بتناول الجرعة الثانية

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، خلال المداخلة: «فاجأتهم بتواجدى في المملكة العربية السعودية قبل معاد الجرعة الثانية بساعتين، واستخدمت معهم كل الأساليب، وكان لازم أقعد معهم 4 و 5 أيام.. وأنا حاليًا في مطار القاهرة»، مشيرة إلى أنها حصلت على كامل الجرعات من لقاح كورنا.

بسمة وهبة: مفيش لفظ خارج في فيلم تامر حسني «مش أنا»

كانت الإعلامية في وقت سابق قد أشادت بـ فيلم تامر حسني «مش أنا»، الذي طرح في السينمات، مؤخرا، وحقق إيرادات عالية، ودعت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام، جمهورها بمشاهدة الفيلم.

وقالت: «أنا حضرت العرض الخاص وكان معايا بنتي، الفيلم حلو، ادخلوا شوفوه حلو، الفيلم مفيش فيه لفظ خارج، مفيش أي تجاوز، الفيلم فيه فكرة وموضوع وقصة ورسالة، رسالته إنك لا تستلم لمرض أو مشكلة».