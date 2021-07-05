جوهرة عن هروبها من تنفيذ حكم: «برقص عادي.. وعندي حفلة يوم الجمعة»

استنكرت الراقصة إيكارترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة»، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن هروبها من أحد الفنادق بمدينة الغردقة، لصدور حكم ضدها بالحبس، واتهامها بالتحريض على الفسق، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت جوهرة، لـ«الوطن»، إنها لم تزر الغردقة منذ شهرين تقريبًا، بينما هي تتواجد في القاهرة وسط أسرتها، وتمارس عملها بشكلٍ طبيعي، لافتة إلى انتهائها مؤخرًا من تجديد تصاريح العمل ولا توجد أي أزمات من تواجدها في مصر.

وأشارت إلى استعدادها لإحياء حفلات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المُقبل، قائلة: «عندي شغل يوم التلات والخميس والجمعة»، مطالبة الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم الإسهام في نشر أي شائعات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلاحق الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وعلمت إدارة تنفيذ الأحكام بمكان وجود جوهرة بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.