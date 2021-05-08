عفاف شعيب عن الرقص الشرقي: بشوف من جوهرة وصوفينار حاجات غريبة «فيديو»

أكدت الفنانة عفاف شعيب أنها ترى الرقص الشرقي فنا راقيا، مشيدة براقصات الزمن الماضي، أمثال نجوى فؤاد وتحية كاريوكا وسامية جمال، لكنها في نفس الوقت انتقدت ما تقدمه بعض الراقصات الأجنبيات حاليا أمثال صوفينار وجوهرة، قائلة: «ده مفيهوش رقي ولا فن، ساعات يقابلني بالصدفة فيديوهات لرقصهم على يوتيوب، وبشوف منهم حاجات غريبة جدا، متعودناش عليها».

وأوضحت «شعيب»، خلال لقائها مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أنه طلب منها أن ترقص من قبل بأحد الأعمال الفنية لكنها رفضت ذلك تماما، وحتى حين طلب منها ذلك بمسلسل كانت تجسد به دور «غازية» بالأساس لم تقدم مشاهد رقص بهذا العمل، كاشفة أنها لا تجيد الرقص الشرقي بالأساس.

ولا تشارك عفاف شعيب في أي من الأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي، بينما كان آخر أعمالها مسلسل «ختم النمر»، الذي عرض خلال العام الماضي، خارج الموسم الرمضاني، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشاركت عفاف شعيب في بطولة هذا العمل، إلى جوار الفنانين أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وميريهان حسين وإسلام جمال وأمير صلاح الدين ووفاء سالم وآخرين، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.