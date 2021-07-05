التنمية المحلية تكشف تفاصيل الحصول على تراخيص البناء بالمنظومة الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشروط المطلوبة للحصول على رخص البناء، موضحًا أن الوزارة أصدرت دليلا للمواطنين من أجل الحصول على بيان صلاحية للمواقع التي يطلبون البناء عليها وكذلك الحصول على رخصة للبناء بالشراكة الاستراتيجية مع وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتعليم العالي.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة «DMC»، أن هذا الدليل موجود في المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أن المواطن يجب أن يقدم طلبا للمركز التكنولوجي أو الحي محل العقار للحصول على إذن بصلاحية الموقع للبناء ويرفق به رسم كروكي للموقع الذي يقدمه المهندس له وتحديد الإحداثيات.

وتابع: «بعدها يحدد المركز التكنولوجي موعد للمواطن لعمل الرقم المساحي وكشف الإحداثيات وتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص خلال 10 أيام ويجب على المواطن التقدم بصورة عقد المشهر وصورة للبطاقة الشخصية ويجب التأكد من أن المهندس القائم على عملية الترخيص معه شهادة من نقابة المهندسين، ثم يسلم الملف إلى المركز التكنولوجي ووفقا للتوكيل الصادر لصاحب العقار ويكون الملف مستوفى كل المستندات، حيث يراجعه المركز ويحصل المواطن منه على ما يفيد الاستلام، وبالتالي يكون هناك عقد ثلاثي بين المواطن والاستشاري والمقاول أو المهندس التنفيذي».

وأردف: «يتم اختيار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة، وبعدها يستلم المواطن الرخصة ويدفع الرسوم المقررة وفقا للقانون، وبعدما يستلم النموذج الذي اختاره من بين مجموعة النماذج التي عُرضت عليه من قبل المركز التكنولوجي يتم بدء أعمال البناء، وبعدما يتم الانتهاء منها، يعاين المركز الأعمال التي جرى تنفيذها وحال الموافقة يرسل خطابات مختلفة لهيئات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات».