وفاة «لانا» بعد 7 شهور من فصلها عن توأمها «لين» في الدقهلية

توفيت الطفلة «لانا» بعدما يقرب من عام من فصلها عن توأمها «لين» بمستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس، في إحدى الجراحات النادرة والصعبة نتيجة التصاقهما من منطقتي الظهر والفخذ، وتسببت وفاة الطفلة في حالة من الحزن الشديد لوالدتها وجدتها، بعد أن تجدد الأمل لديهما في أن تتحسن حالتها خاصة وأن حالتها كانت مستقرة منذ ما يقرب من 7 شهور إلى أن أجرت عملية وتدهورت حالتها بعدها حتى توفيت، ودفنتها أسرتها بمقابر الأسرة بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

إجراء عملية فصل التوأم

قالت عفاف محمد جوهر، والدة الطفلتين التوأم الملتصق، إن «لانا» كان تعيش بفتحة في بطنها «تحويل مسار» منذ إجراء عملية فصل التوأم، وحالتها كانت مستقرة وتعلب، وكانت بالمستشفى لتجري عملها في رجلها، إلا أن الأطباء قرروا إغلاق الفتحة الموجودة في بطنها، وبعد إجراء هذه العملية أصيبت الطفلة بتشنجات وارتفاع في درجة الحرارة، مضيفة «كانت بتتلوي في إيدي، ومعرفتش اتصرف، فاتصلت على الطبيب الاستشاري، فطلب نقلها إلى العناية المركزة فورا».

تدهور صحة الطفلة

وأضافت الأم لـ«الوطن»، أن التشخيص المبدأي أنها أصيبت بالجفاف، وتم حجزها في الرعاية المركزة، وفي اليوم التالي دخلت بنتي في غيبوبة، ووجدت بياض عينها تحول إلى اللون الأصفر، ولما سألت الدكتور قال إنها دخلت في فشل كلوي، ونسبة الصفراء مرتفعة، وظلت في العناية المركزة 4 أيام وبعدهم فاقت.

وأشارت إلى أن الأطباء قرروا إعادة الفتحة التي كانت موجودة في بطنها كما كانت، إلا أنها خلال تلك الفترة أصيبت بتليف في الكبد، ورشح على المخ، وتم دخولها غرفة العمليات، وبعد ساعة ونصف الساعة خرجت منها وتم وضعها على جهاز تنفس إلا أنها كانت ماتت.

وأوضحت الأم أنها أنهت الأوراق الرسمية لاستلام الجثة وتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ووضعت الأم توأما ملتصقا أطلقت عليهما «لين ولانا»، وعندما وصل عمرهما 20 شهرا، دخلت الأم بهما إلى مستشفى الدمرداش منذ شهر أغسطس 2020، ليجري الأطباء الفحوصات الطبية اللازمة نظرا لخطورة العملية واشتراك الطفلتين من منطقة معقدة من الظهر والفخذ، واستجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة جدة التوأم والتي طالبت بإجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأم الملتصق، حيث تم حجز الطفلتين لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.