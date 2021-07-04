«الشيخ حسن» يغتصب جارته أثناء صلاة الفجر بالدقهلية.. استغل إصابتها بـ«الخرس»

لعب الشيطان في رأس شخص يُدعى «الشيخ حسن» في نهاية العقد الرابع من عمره في محافظة الدقهلية، ليدفعه إلى اغتصاب جارته الخرساء «من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم»، لعلمه بأن في هذا البيت شقيقتين من الصم والبكم، ولن يشعر أحد بدخوله إليهما، فاقتحم الباب ودخله الساعة 3 فجرا، قاصدا حجرة إحدى الشقيقتين، ليتعدى عليها، لتحاول الفتاة بدورها جذبه من لحيته الطويلة، فلم تتمكن من دفعه عنها، وقاومته، فضربها بيده، محاولا شل حركتها حتى تمكن من اغتصابها، وحاول الهروب بعد فعلته، فلم تمكنه المجني عليها من أخذ ملابسه التي خلعها، وصرخت بأعلى صوتها، فتجمع الأهالي وهم خارجين من صلاة الفجر، وتمكنوا من القبض عليه.

«الشيخ حسن» يقتحم بيت جارته الخرساء فجرا

بدأت أحداث الواقعة عندما اقتحم «حسن م. م.»، 39 سنة، والملقب بالشيخ حسن، منزل «ث. م. م.»، 45 سنة، ربة منزل، من الصم والبكم، في الساعة 3 فجرا، وهي نائمة بعد أن أخذت دواء حساسية، وفوجئت بجارها داخل غرفتها، فدفعته عنها بقوة فضربها في رأسها ثم مسكها من رقبتها ليشل حركتها، فجذبته من لحيته الطويلة، إلا أنها لم تتمكن منه، حتى تمكن «الشيخ حسن» من اغتصابها، ولم يترك رقبتها حتى صرخت بقوتها، فخاف من انتباه الجيران، فترك البيت وفر هاربا إلى الشارع.

المجني عليها تأخذ ملابس المتهم ويجري من صراخها

وحاول المتهم أن يأخذ ملابسه التي خلعها، فأمسكت المجني عليها بقوة في تلك الملابس، ولم تمكنه من أخذها، ولم تتوقف المجني عليها عن الصراخ، وتصادف خروج المصلين في القرية من صلاة الفجر، فشاهدوا المتهم يجري وتمكنوا من اللحاق به، وسلموه للشرطة، وسلمت المجني عليها ملابسه إلى الشرطة.

الأهالي: لم تكن الواقعة الأولى للمتهم

وأكد أهالي القرية أن مشكلات «الشيخ حسن» كثيرة وسبق وأن تعدى على نساء بالقرية أو تحرش بهن، لكن في كل مرة تنتهي الأمور بالتصالح خوفا من الفضيحة.

وأوضح الأهالي أن المجني عليها كانت متزوجة منذ فترة، وعندما تزوج زوجها عليها رفضت أن تعيش مع ضرة، وانفصلت عن زوجها دون حدوث طلاق إلى الآن، وكانت تربي فتاتين، وعملت في مصنع منظفات لتوفر تكاليف زواج ابنتيها، وتعيش معها أختها الأخرى التي تعاني من نفس الإعاقة وهي الصم والبكم «خرساء».

ورود بلاغ بالقبض علي المتهم

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقلهية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، إخطارا بالواقعة، بالقبض على شخص في إحدى قرى مركز المنزلة، بالاعتداء على جارته جنسيًا، وتمكن الأهالي من القبض عليه في أثناء الجري في الشارع وتسليمه إلى الشرطة.

واستدعت النيابة العامة مترجم إشارة لسماع أقوال المجني عليها في التحقيقات، والذي ترجم أقوال المجني عليها لمعرفة تفاصيل ما حدث معها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1880 لسنة 2021 إداري مركز المنزلة لاتخاذ الإجراءات القانونية.