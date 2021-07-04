تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية 2021 للأعلى في المجموع: التقديم السبت

يستعد عدد كبير من أولياء طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية للتقديم للأبنائهم في مدارس التمريض المنتشرة في مدن المحافظة، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطالبات، خاصة اللاتي يبحثن عن بدائل للثانوية العامة، أو فرصة عمل مباشرة بعد التخرج.

ونظرًا لشدة الإقبال، يرتفع تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية 2021، وقد يصل المجموع إلى أكثر من 270 درجة، لأن أعداد الطالبات اللائي يتم قبولهن يكون محددًا في 20 مدرسة فقط، وكل مدرسة تقبل 30 طالبًا فقط.

«مكي»: فتح التقديم لمدارس التمريض السبت

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فتح باب التقديم لمدارس التمريض سيبدأ يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، ويستمر التقديم لمدة 20 يومًا، وبعدها يتم قبول 30 طالبًا بكل مدرسة حسب المجموع الأعلى، وسيكون متوسط المجموع للحاصلين على 270 درجة فأكثر.

وكيل وازرة الصحة: 30 طالبة بكل مدرسة

وأضاف مكي لـ«الوطن»، أنه سيتم أخذ 30 طالبة بكل مدرسة تمريض للحاصلات علي المجموع الأعلي، وسيكون تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية 2021، على حسب التقديم لكل مدرسة، وسننشر الإعلان والتعليمات الخاصة بالقبول قريبا.

خريطة توزيع مدارس التمريض في الدقهلية

وعن خريطة توزيع مدارس التمريض في قري ومدن محافظة الدقلهية، قال إنها تنتشر في كل من (طلخا، ونبروه، وجمصة، والجمالية، ومحلة دمنة، والبرامون، ومنية النصر، وشربين، ودكرنس، والمنزلة، وبني عبيد، وبلقاس، وأجا، والسنبلاوين، وغزالة، وأبو داود، والمطرية، وميت محسن، ودماص، وميت سلسيل»، إضافة إلى مدارس التمريض التابعة لهيئة التأمين الصحي.

وتنتشر مدارس التمريض عادة بجوار المستشفيات لتدريب وتأهيل الطلاب طوال 3 سنوات الدراسة للعمل في هذه المهنة، ويتراوح أعداد كل فصة ما بين 25 إلى 30 طالبًا، ولكل مدرسة يكون لها تنسيق خاص بها، وتراوح تنسيق مدارس التمريض بالدقهلية العام الماضي بين 270 درجة إلي 277.5 درجة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة واملدارس الفنية 2021 بالدقهلية

يذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من محافظ الدقهلية، وبلغت النسبة العامة لنجاح لجناح طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية 89.1 %، وبلغ عدد من تقدموا للإمتحان هذا العام بلغ 109 ألف 275 طالب وطالبة هذا العام نجح منهم 92 ألف 99 طالب وطالبة .

تنسيق مدارس التمريض بعد من المحافظات

وأعلنت العديد من المحافظات نتيجة تسيق مدارس التمريض 2021 بها مثل محافظة الإسكندرية والتي فتحت التقديم من مجموع 260 درجة، وتنسيق مدارس التمريض في محافظة الإسماعيلية الحد الأدني بلغ 275 درجة، وتنسيق مدارس التمربيض بمحافظة الفيوم 260 درجة، وتنسيق مدارس التمريض 2021 بمحافظة البحيرة 275 درجة ، وتنسيق التمريض 2021 محافظة بني سويف الحد الأدنى 250 درجة، تنسيق التمريض 2021 بأسوان 277 درجة.