في ذكرى وفاتها.. 20 صورة نادرة لـ رجاء الجداوي

يحل اليوم 5 يوليو الذكرى الأولى لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد صراعها مع فيروس كورونا، وتعد الفنانة رجاء الجداوي واحدة من فنانات الزمن الجميل، حيث تعاونت خلال مشوارها الفني مع كبار النجوم والمخرجين، وفي ذكراها الأولى تنشر «الوطن»، 20 صورة نادرة لها.

وجاءت بداية رجاء الجداوي الفنية عقب فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958 لتنتقل لعالم الأزياء وتصبح أشهر عارضة أزياء في مصر، ومن ثم تنتقل للعمل في السينما المصرية.

وجاءت أول مشاركة للفنانة رجاء الجداوي في السينما بفيلم «غريبة» عام 1958 مع المخرج أحمد بدرخان، والذي جسدت من خلاله شخصية «سميحة»، وجاءت فرصتها الحقيقية حينما وقفت أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم «دعاء الكروان» المأخوذ عن رواية لعميد الأدب العربي طه حسين في عام 1959.

وتزوجت الفنانة رجاء الجداوي مطلع سبعينيات القرن الماضي من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، وتزوج حسن مختار من الفنانة رجاء الجداوى والتى كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة بذلك الوقت، وبدأت قصة حبهما، حينما التقت رجاء الجداوى به للمرة الأولى فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحها برغبته فى الزواج منها، وبالفعل تزوجا بعد العودة للقاهرة.

قدمت الفنانة رجاء الجداوي خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ400 عملاً فنيا ما بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح، محققة نجاحًا كبيرًا داخل الوسط الفني سواء بموهبتها الفنية الإستثنائية أو بمعاملتها مع زملائها الذين دومًا ما كانوا يصفونها بأنها أخت وأم لهم جميعًا تتمتع بالأخلاق العالية الشهامة والوقوف بجانبهم.