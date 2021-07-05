عابد عناني: نور الشريف أثر فيا وأتمنى المشاركة في مسلسل تاريخي

قال الفنان عابد عناني، إنه كان متفوقا دراسيًا وكان يطمح في دخول كلية الطب، ولكنه لم يحصل على المجموع الذي يؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه يعشق المسرح والمسرحيات التي يكون فيها الحديث باللغة العربية.

وأضاف «عناني»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الأحد، أنه يعشق اللغة العربية والشعر، معقبًا: «نفسي اشتغل مسلسل يكون تاريخي»، منوهًا بأنه يجهز لفيلم جديد اسمه «فارس»، بطولة أحمد زاهر وصلاح عبدالله وإيمان العاصي، وحسين فهمي، معقبا: «الفيلم سيكون أكشن ومختلفا من حيث الكتابة والسيناريو».

وروى الفنان عابد عناني عن مواقف جمعته مع الفنان نور الشريف قائلًا: «الفنان نور الشريف أثر فيا لأنه من ضمن الممثلين الذين من الممكن أن نطلق عليهم صناع سينما»، معقبًا: «شاركت مع الأستاذ نور الشريف في مسلسل متخافوش، وفيلم بتوقيت القاهرة».

عابد عناني: سعدت بنجاح دوري في مسلسل «الاختيار 2»

وأشار إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، هذا العمل الوطني الأبرز خلال السنوات الماضية، والجزء الأول كان سبب شهرته بين الجمهور، مشيرًا إلى أنه شعر بحالة من التخوف من كره الجمهور بسبب المشاركة في الجزء الثاني، لأن المشاهدين تفاعلوا جدا مع الجزء الأول.

وأضاف أن مشاهد مسلسل «الاختيار2»، توضح للمشاهدين تفاصيل لم تكن معروفة عن العمليات الإرهابية، ومشاهد أخرى تكملة لعدد من الخيوط التي ظهرت في الجزء الأول، لتوضح الكثير من الأحداث التي وقعت على مدار الأعوام الماضية.

وتابع أنه رغم مرور ما يقرب من عام عن دوره في مسلسل الاختيار، إلا أنه ما زال يلتقي الكثير من المشاهدين في الأماكن العامة، ويتحدثون معه عن ذلك الدور، وكيف أقنعهم بشخصية الإرهابي التي ظهر بها، وآخرون يمزحون معه عن حكاية «العربية الفيرنا»، ويسعد جدا بتذكر الجمهور لدوره بعد ما يقرب من عام.